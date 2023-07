Arabia Saudita convoca a Suecia por la quema del Corán en Estocolmo

Arabia Saudita instó al gobierno sueco a poner fin a los actos que "contradicen" los valores de tolerancia. La convocatoria sucede días después de que un hombre de origen iraquí quemara en Estocolmo un ejemplar del libro sagrado de los musulmanes en un acto al que acudieron unas 200 personas, ante la pasividad de las fuerzas policiales.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores saudí hizo "un llamamiento al Gobierno sueco para que ponga fin a todos los actos que contradicen directamente los esfuerzos internacionales para difundir los valores de tolerancia, moderación y rechazo del extremismo y socavan el respeto mutuo necesario para las relaciones entre los pueblos y los países".

Con esta convocatoria, Arabia Saudita se sumó a países como Marruecos, Jordania y Emiratos Árabes Unidos, que convocaron a los respectivos embajadores suecos para tratar el tema. Asimismo, el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, responsabilizó a Suecia por permitir el acto y le avisó de los "resultados y consecuencias de este atroz incidente".

El episodio complica seriamente las chances de que Suecia se sume a la OTAN. En este sentido, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, había advertido a Suecia que no espere apoyo a su candidatura de entrada a la a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a partir de esos sucesos. Turquía es la mayor oposición al ingreso de los países escandinavos, aunque accedió al ingreso de Finlandia.

“Suecia no debe esperar un apoyo de nuestra parte para la OTAN. Si ustedes no respetan las creencias religiosas de la República de Turquía o de los musulmanes, no recibirán ningún apoyo de nuestra parte”, declaró el mandatario turco.