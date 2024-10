Israel declara "persona non grata" al jefe de la ONU

Israel declaró "persona non grata" al secretario general de la ONU, António Guterres, por no condenar "de forma inequívoca" el ataque balístico de Irán a territorio israelí. "Quien no puede condenar de forma inequívoca el atroz ataque de Irán contra Israel no merece poner un pie en suelo israelí. Se trata de un secretario general antiisraelí, que presta apoyo a terroristas, violadores y asesinos", advirtió Katz en el comunicado en el que hizo el anuncio.

Anoche, minutos después del fin de ataque de Irán contra Israel, Guterres condenó "el crecimiento del conflicto en Oriente Medio con una escalada tras otra" y reiteró la necesidad de un alto el fuego. "Esto tiene que parar. Necesitamos absolutamente un alto el fuego", escribió sin mencionar de forma directa a Irán.

El ministro Katz también acusó al líder de la ONU no haber denunciado la atrocidades de Hamás durante el ataque múltiple del pasado 7 de octubre y "las atrocidades sexuales cometidas" por sus milicianos.

Asimismo, el 24 de octubre de 2023, Gutereres en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU condenó el ataque del grupo palestino que dejó 1200 muertos y 251 secuestrados, pero matizó que estas acciones no venían de la nada sino tras décadas de ocupación. Aquellas declaraciones, en su momento, también provocaron indignación en Israel.