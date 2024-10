Xi Jinping habló de “inquebrantable” amistad con Rusia

El presidente de China, Xi Jinping, enfatizó la "inquebrantable" amistad con Rusia al reunirse con su colega ruso, Vladímir Putin, en el marco de la cumbre del grupo BRICS. "La situación internacional vive importantes cambios y turbulencias, pero eso no puede mermar mi convencimiento en la inquebrantable elección estratégica de ambos países", dijo Xi al comienzo del encuentro en la ciudad rusa de Kazán.

El mandatario chino subrayó que, pese a las transformaciones tectónicas sin precedentes en varios siglos, la profunda amistad entre chinos y rusos y su sentido del deber como grandes potencias permanecen "inalterables".

"Hemos tomado el camino correcto para construir relaciones entre grandes potencias sobre los principios de no alineación, no confrontación y el no estar dirigido contra terceros países", dijo. También resaltó que el grupo BRICS es una de las más importantes plataformas para promover un nuevo orden mundial multipolar. Y, al respecto, destacó la gran importancia que tendrá la cumbre, dado que será la primera desde la adhesión de Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía.

"La cooperación ruso-china en los asuntos mundiales es uno de los factores estabilizadores en la arena internacional. Tenemos intención de seguir ampliando la cooperación en todas las plataformas internacionales con el fin de garantizar la seguridad global y un orden mundial justo", señaló Putin.