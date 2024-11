Agredieron a Pedro Sánchez y los reyes en su visita a Valencia

El rey de España, Felipe VI, afirmó que hay que entender "el enfado y la frustración" manifestada por muchas personas durante su visita a las zonas inundadas en la región de Valencia, en la costa mediterránea, por "lo mal que lo han pasado" sus habitantes.

La visita del rey y de las autoridades de Gobierno a la ciudad de Paiporta, una de las más afectadas por las inundaciones, estuvo marcada por la tensión e indignación de decenas de personas, que recibieron a la comitiva con gritos y con lanzamiento de barro.

Acompañado por la reina Letizia, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, el rey agradeció a los equipos de rescate.

Cinco días después del temporal, las autoridades españolas contabilizan al menos 217 muertes mientras sigue la búsqueda de personas desaparecidas, ya con escasas esperanzas de encontrarlas con vida.

"A esas personas (afectadas) hay que darles esperanza, atenderles la emergencia, pero también garantizarles que el Estado, en toda su plenitud, está presente", dijo el monarca, quien también se mostró convencido de que la situación "cada día va a ir a mejor", al asegurar que "los medios van creciendo y la eficacia también va creciendo".

Felipe VI también agradeció la "enorme contribución de personas de todo tipo", aunque reconoció que "organizarlo, gestionarlo no es fácil". "Gracias por el esfuerzo. Sé que son días agotadores, que no hay horas, no hay minutos y hay mucha necesidad que atender. Ánimo, adelante", concluyó el rey.