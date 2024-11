Kamala Harris: "No renuncio a la lucha que impulsó esta campaña"

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, llamó a sus seguidores a "seguir luchando", al reconocer públicamente por primera vez su derrota ante el expresidente republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales del martes.

"El resultado de estas elecciones no es lo que queríamos, no es por lo que luchamos, no es por lo que votamos, pero escúchenme cuando digo que la luz de la promesa de Estados Unidos siempre brillará mientras nunca nos rindamos y sigamos luchando", dijo a sus seguidores.

"Estoy aquí para decir: aunque acepto la derrota, no renuncio a la lucha que impulsó esta campaña", aseguró Harris en su primer discurso desde que fue declarada perdedora de las elecciones.

El mensaje de Harris puso punto final a una de las campañas más vertiginosas e inusuales en Estados Unidos.

"Nunca renunciaré a la lucha por un futuro en el que los estadounidenses puedan perseguir sus sueños, ambiciones y aspiraciones; en el que las mujeres de Estados Unidos tengan la libertad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y que el gobierno no les diga qué hacer. Nunca renunciaremos a la lucha para proteger nuestras escuelas y nuestras calles de la violencia armada", afirmó la vicepresidenta.

Harris afirmó que se debe "aceptar los resultados" de las elecciones, un principio básico del sistema democrático. "Hoy temprano hablé con el presidente electo Trump y lo felicité por su victoria", dijo en la Universidad Howard en Washington. "También le dije que le ayudaremos a él y a su equipo con la transición y que participaremos en un traspaso pacífico del poder", agregó.