Insiste Lula en comparar Israel en Gaza con el holocausto

El presidente brasileño, Lula Da Silva, comparó las acciones que está ejecutando Israel con el Holocausto. "Lo que el gobierno del Estado de Israel está haciendo no es una guerra, es genocidio, porque está matando mujeres y niños", dijo Lula en un acto en Rio de Janeiro.

Lula ya había hecho comentarios similares durante la semana, lo que le valió la declaración de "persona non grata" por parte de Israel. "Es un genocidio, son miles de niños muertos y miles desaparecidos. No están muriendo soldados, están muriendo mujeres y niños en el hospital. Si eso no es genocidio, no sé qué es genocidio", exclamó.

La crisis diplomática se desató la semana pasada a partir de una rueda de prensa de Lula en Etiopía, tras participar en una cumbre de la Unión Africana, en la que consideró que la confrontación "entre un ejército muy preparado y mujeres y niños" no había ocurrido antes en la historia, salvo "cuando Hitler decidió matar a los judíos".