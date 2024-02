Boric despidió a Piñera y destacó a "la derecha democrática"

El expresidente de Chile Sebastián Piñera fue despedido este viernes por miles de personas en las calles de Santiago y también fue reconocido y honrado por el mandatario actual, Gabriel Boric, y distintas figuras políticas nacionales y extranjeras en el ex Congreso, al igual que por su familia y autoridades eclesiásticas en la Catedral Metropolitana.



Con el aplauso de miles de chilenos en las calles el cortejo fúnebre llegó al Cementerio Parque del Recuerdo, pese a la calurosa jornada vive en Santiago, que ocasionó desmayos de personas en las calles y la caída de dos motociclistas de Carabineros que escoltaban la carroza por la presión de las personas.



Pasadas los dos de la tarde llegó el cortejo al cementerio, donde el Ejército de Chile entregó sus últimos honores con tres salvas de cañón. También el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, en representación del Ejecutivo, entregó la bandera de honor a la ex primera dama y viuda, Cecilia Morel.



Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando el cortejo fúnebre pasó por el frente del Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo liderado por Piñera en dos mandatos (2010-2014 y 2018-2022), donde la Guardia de Palacio y el presidente de Chile, Gabriel Boric, rindieron sus últimos honores.



Boric, parado frente a la puerta de la Casa de Gobierno puso su mano en el pecho mientras de fondo sonaba el himno nacional tocado por la Guardia de Palacio.



Unas horas antes se realizó la misa en la Catedral Metropolitana de Santiago, con la presencia de familiares y autoridades eclesiásticas del Cabildo Metropolitano de la Iglesia de Santiago.



Durante la misa, que se prolongó por alrededor de dos horas, el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, destacó a Piñera como un hombre que “sirvió a Chile con fuerza, ahínco y convicción” y dijo esperar que su muerte pueda contribuir a “generar un país más unido, más fraterno y más justo, como el que él, de la mano de Dios, la Virgen María y su familia soñó y contribuyó a construir”.



Luego se dio paso para las últimas palabras de los familiares y cercanos, donde destacó la presencia de algunos de los 33 mineros rescatados de la mina San José durante el mandato de Piñera.



Vestidos formales y con cascos de trabajo, uno de los mineros (quien era jefe de turno durante el derrumbe) tomó la palabra y dijo: "Estamos despidiendo a un gran jefe de turno”.



“Gracias a él, hoy día nosotros podemos dar un testimonio, usted nos sacó de tierra y usted luchó por nosotros”, añadió.



La jornada comenzó con una ceremonia institucional realizada en el exCongreso en Santiago, instancia en la que el Boric despidió en un sentido discurso al fallecido expresidente.



“Despedimos a un político que desde sus convicciones e ideas sirvió con amor a la patria y trabajó tenazmente por verla crecer y progresar”, dijo en su discurso.



El mandatario reconoció los valores y convicciones de Piñera, destacó su figura como una que permitió a la derecha chilena ser “una derecha moderna, democrática, liberal, abierta al diálogo y acuerdos por el bien superior de Chile”.



“No lo conocí de cerca, teníamos una importante diferencia de edad, también formaciones e intereses distintos, pero me tocó compartir con él en su calidad de expresidente de la República y en esta condición reconozco y valoro que nunca jamás se restó a brindar ayuda y consejo a pesar de las públicas diferencias que hayamos tenido en el pasado”, dijo Boric y agregó que “todos quienes estamos en política deberíamos tomar nota de estas virtudes”.



También tuvo palabras el expresidente Eduardo Frei, quien afirmó que Piñera fue “un servidor público” que “encarnó fielmente la tradición republicana”.



Por su parte, la exmandataria Michelle Bachelet lo valoró como “uno de los más destacados protagonistas” del Estado, con una gran capacidad de “dialogar y escuchar críticas”.