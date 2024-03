Putin dijo estar dispuesto a usar armas nucleares

En una entrevista con la televisión estatal rusa Rossía-1 y la agencia oficial de noticias RIA Nóvosti, el presidente ruso Vladimir Putin, dijo que está dispuesto a utilizar armas nucleares si existe una amenaza al Estado, la soberanía o la independencia de Rusia.

El mandatario ruso elogió la tríada nuclear rusa, en referencia a las tres maneras de lanzar armas nucleares, por tierra, mar y aire: "Nuestra tríada, la tríada nuclear, es más moderna que cualquier otra tríada. Solo nosotros y los estadounidenses tenemos realmente esas tríadas. Y hemos avanzado mucho más aquí", aseguró.

Cuando se le preguntó si alguna vez había considerado utilizar armas nucleares en el campo de batalla de Ucrania, Putin respondió que no era necesario. A propósito de Ucrania, acusó al país de querer interferir en las elecciones que tendrán lugar el próximo fin de semana en Rusia. "El objetivo principal, no tengo ninguna duda, es, si no perturbar las elecciones presidenciales en Rusia, al menos interferir de alguna manera en el proceso normal de expresión de la voluntad de los ciudadanos", insistió.

El presidente ruso reiteró que Rusia está preparada para entablar negociaciones con Ucrania, pero con condiciones que expresó con sorna. "Sí, estamos preparados, pero solo para negociaciones que no se basen en algunos deseos tras el uso de psicofármacos, sino en las realidades que se han creado, como se suele decir en estos casos, en el terreno", recalcó.