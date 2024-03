Macron y Lula condenaron a Maduro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Emmanuel Macron, de visita en Brasil, se refirieron a la imposibilidad de la oposición de presentarse a las elecciones venezolanas con los candidatos elegidos por el pueblo.

En una conferencia de prensa conjunta en Brasilia al cierre de una visita de Estado de tres días de Macron, Lula tildó de "grave" la exclusión de la candidata designada por la líder opositora María Corina Machado para enfrentar a Maduro el 28 de julio.

Venezuela cerró el plazo de registro de candidatos el lunes pasado sin que la principal coalición de la oposición, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), lograra inscribir a su abanderada Corina Yoris. Previamente, la líder de la oposición, María Corina Machado, tampoco había podido inscribirse por estar inhabilitada por la justicia.

"No hay explicación jurídica ni política" de por qué no pudo hacerlo, dijo Lula, que se declaró, "sorprendido" por la noticia. "No quiero nada mejor ni peor para Venezuela, quiero que las elecciones sean hechas como en Brasil, con la participación de todos", indicó el mandatario. Macron, de su lado, condenó "muy firmemente la exclusión de una candidata seria y creíble" y urgió a "restituirle" la posibilidad de participar en los comicios.