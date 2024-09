Mueren 16 personas por las inundaciones en Europa

Las lluvias excepcionalmente fuertes que azotan el centro de Europa causaron inundaciones letales en la región. Por el momento, se reportaron 16 muertes: siete en Rumanía, cinco en Polonia, tres en República Checa y una en Austria.

Polonia declaró el estado de desastre natural después de que unas fuertes inundaciones mataran al menos a cinco personas en el país. El primer ministro polaco, Donald Tusk, aseguró que declarar el estado de desastre natural facilitará las operaciones de evacuación y acelerará el apoyo financiero para las víctimas.

"He convocado esta sesión gubernamental en primer lugar para adoptar lo antes posible la decisión de introducir el estado de desastre natural", afirmó. "Me he dirigido al ministro de Finanzas y, por ahora, hemos asegurado reservas financieras para las necesidades de los lugares y las personas afectadas por las inundaciones. En este momento tenemos 1.000 millones de zlotys (unos 234.000 euros)".

También se han producido evacuaciones como resultado de las inundaciones generalizadas en la República Checa, Austria y Rumanía. La mayor parte de la República Checa se ha visto afectada por las fuertes lluvias y las autoridades han emitido alertas de inundaciones en aproximadamente 100 lugares.

El río Oder que fluye hacia Polonia alcanzó niveles extremos en Ostrava, la tercera ciudad más grande de la República Checa. Muchas partes de la ciudad estaban bajo el agua y se han establecido centros para atender a los evacuados.

Los residentes húngaros ayudaron a fortificar algunas de las áreas más amenazadas. El alcalde de Budapest advierte que la capital enfrenta lo que podría ser la mayor inundación de esta década. El ministro del Interior húngaro, Sandor Pinter, confirmó que 12.000 soldados estaban en estado de alerta.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, canceló sus compromisos exteriores previstos, incluido un discurso ante una sesión plenaria del Parlamento Europeo el miércoles, donde se esperaban debates sobre su conducta desde que Hungría asumió la Presidencia rotatoria de la Unión Europea en julio.