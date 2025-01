Trump amenaza a Putin: "Hay que poner fin a esta guerra ridícula"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó abiertamente al presidente ruso, Vladímir Putin, diciendo que impondría "aranceles masivos y sanciones" a los productos rusos si Putin no llega a un acuerdo para poner fin a la "ridícula" guerra en Ucrania.

"Hay que resolverlo ahora y detener esta guerra ridícula. Las cosas solo van a empeorar. Si no llegamos a un trato pronto, no me quedará otra opción que imponer aranceles y sanciones a todo lo que Rusia y varios otros países participantes vendan a Estados Unidos", dijo Trump en su red social Truth Social.

"Podemos hacerlo de la manera fácil o de la manera difícil, y la manera fácil siempre es mejor", añadió. Durante meses, Trump ha asegurado en varias ocasiones que podría poner fin a la guerra en Ucrania "en 24 horas", pero hace poco cambió de opinión y dijo que el conflicto igual podría resolverse "en unos meses".

La invasión rusa de Ucrania comenzó en febrero de 2022. Desde entonces, al menos 43.000 soldados ucranianos y 198.000 tropas rusas han muerto en el conflicto, según anunció el presidente ucraniano en diciembre.

El líder ruso felicitó a Donald Trump por su investidura el lunes y afirmó que Moscú siempre ha estado abierto a dialogar para poner fin a su invasión de su país vecino. Putin agregó que quería asegurar una paz duradera en Ucrania en lugar de un breve alto el fuego.