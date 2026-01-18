Las regiones de Biobío y Ñuble viven horas desesperantes. El humo cubre el cielo, el aire se vuelve irrespirable y el sonido de las sirenas marca el ritmo de evacuaciones que no se detienen. Más de 50.000 personas tuvieron que abandonar sus casas, muchas de ellas sin saber si volverán a encontrarlas en pie.

Las autoridades chilenas declararon estado de catástrofe, una medida extrema que refleja la magnitud del desastre. El fuego avanza impulsado por altas temperaturas, sequía prolongada y vientos intensos, una combinación letal que convirtió bosques, campos y barrios enteros en material combustible.

El fuego llegó a las casas

En varias localidades, el incendio dejó de ser una amenaza lejana y entró directamente en zonas urbanas. Viviendas reducidas a cenizas, animales muertos, rutas cortadas y familias separadas forman parte del escenario que se repite a lo largo del centro-sur chileno.

Los relatos de los evacuados se parecen entre sí:

salidas a las apuradas, documentos en una mochila, mascotas perdidas, fuego a pocos metros de la puerta. No hubo tiempo para elegir qué llevarse.

Los albergues improvisados comenzaron a llenarse con familias enteras que llegaron con lo puesto. En muchos casos, los servicios básicos colapsaron y el suministro eléctrico quedó interrumpido en zonas completas.

Una batalla desigual contra las llamas

Bomberos, brigadistas y personal de emergencia trabajan al límite de sus fuerzas. Más de veinte focos activos se mantienen encendidos al mismo tiempo, lo que dificulta cualquier intento de control definitivo. Aviones hidrantes y helicópteros descargan agua sin descanso, pero el fuego vuelve a levantarse.

Las autoridades advirtieron que las condiciones climáticas no ayudan y que los próximos días seguirán siendo críticos. Cada cambio en la dirección del viento puede transformar una zona segura en un nuevo frente de incendio.

Las cifras que estremecen

Más de 20 incendios activos

Más de 50.000 evacuados

Al menos 15 muertos confirmados

Miles de hectáreas arrasadas

Estado de catástrofe en dos regiones

Detrás de cada número hay una historia rota.

Un desastre que recuerda las peores tragedias recientes

Chile ya ha vivido incendios devastadores en los últimos años, pero la magnitud actual vuelve a encender todas las alarmas. Expertos advierten que estos eventos son cada vez más frecuentes y violentos, potenciados por el cambio climático, la sequía extrema y las olas de calor prolongadas.

Lo que ocurre hoy en el sur chileno no es un episodio aislado: es parte de una nueva normalidad climática que golpea con fuerza a toda la región.

Mientras el fuego sigue

A esta hora, el incendio no está controlado. Las evacuaciones continúan, el número de víctimas podría aumentar y miles de familias esperan noticias frente a un horizonte cubierto de humo.

En el sur de Chile, el fuego no solo quema árboles.

Quema casas, historias, recuerdos y certezas.

Y deja a su paso una pregunta que inquieta cada vez más:

¿cuánto más puede resistir una región frente a un desastre que parece no tener fin?