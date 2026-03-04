Llegó el día. River Plate presentó oficialmente a Eduardo Coudet como DT de la institución. El ex jugador y campeón en el fútbol argentino con Racing, tomará el mando luego del segundo ciclo de Marcelo Gallardo. "Estoy con mucha ilusión, sé del lugar donde estoy y lo que esto implica y me gusta, me gusta el lio”, expresó.

Como estaba pautado, desde las 11.45 inició la conferencia de prensa con la presentación oficial de Coudet, llevada adelante por el presidente Stefano Di Carlo, quien mostró confianza en la contratación del DT: “Es la persona ideal para esta nueva etapa. Le pedimos al hincha que acompañe, e invitarlos a abrazar este proceso, entrenador y jugadores, para que todos pongamos a River al lugar que se merece”.

Por su parte Enzo Francescolli tamibién le dio la bienvenida: "Esto fue una decisión consensuada con la directiva, y creemos que Eduardo nos va poder volver momentos importantes como antes. Creemos por su empatía por nuestro club, segundo porque es un DT que nos puede devolver lo que queremos: Ser protagonistas y salir a ganar los partidos"

Posteriormente llegó el turno de Coudet, quien se mostró siempre de buen humor: “Contento de que se diera esta situación, ahora a empezar a trabajar. Comienza un lindo camino, juntos y con mucha ilusión” dijo el flamante DT, agregando además que “No dejé de ver el fútbol argentino, estoy con mucha ilusión, se del lugar donde estoy y lo que esto implica y me gusta, me gusta el lio”.

Por otro lado resaltó que “conocen el ADN de mis equipos y va de la mano del gusto de los hinchas del club, vamos a tratar de tener un equipo protagonista, como lo pide la historia de este club”.

Además, le dedicó palabras a Marcelo Gallardo, confirmado que tuvo una charla previa a llegar, “Se fue el entrenador más ganador del club, lo primero que hice es comunicarme con Marcelo y agradezco sus palabras porque me hicieron muy bien. Tenemos que mirar adelante, debemos construir y pensar positivamente”.

Con relación al plantel, remarcó que "Necesitamos resetear y comenzar de cero todos juntos. Se lo que conlleva estar acá, hay que ganar campeonatos, no necesito esquivar responsabilidad, es así. Remarcado además que “todos los jugadores son importantes, necesitamos de todos. Voy a tratar de buscar el mejor nivel de cada uno, hablaré con cada uno y esperamos una competencia sana para mejorar el nivel.

"Al hincha le digo que necesitamos unión, que estemos juntos. Para que se genere la salida de un DT como Marcelo es porque la cosa no es fácil, nosotros vamos a tratar una recuperación y para ello necesitamos la ayuda del hincha, no es fácil jugar y estar acá; por algo el presidente como Enzo buscan gente que sepa lo que es esto. Soy consiente en donde estoy. Necesitamos una recuperación y la mejor forma es acompañándonos".

Así llegaba el Chacho

Previamente a su presentación y tras su despedida del Alavés, Coudet desembarcó a las 4.30 de la madrugada. El DT de 51 años se mostró contento, y se sacó fotos con los fanáticos que se acercaron al lugar. En las redes, el club de la Ribera hizo la primera presentación formal con un video con su paso como jugador, charla con la presneta, y el histórico Fiat 147, de fondo "haciendo cosas raras" de Divididos.

Desde las 10 de la mañana, Coudet llegó al estadio Monumental donde está reunido con el presidente Stefano Di Carlo y firmará contrato hasta diciembre del 2027, posteriormente dará su primera conferencia de prensa a las 11.35.

Por la tarde, llevará adelante su primera práctica desde las 17hs en el River Camp ubicado en el predio de Ezeiza, donde se presentará frente al plantel.

El debut de Coudet al frente de River será el próximo jueves 12 de marzo, cuando el Millonario visite a Huracán por la décima fecha del Grupo B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.