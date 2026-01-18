EL sudoeste de Santiago de Chile encendió las alarmas en este fin de semana producto de los incendios forestales que golepa duramente la región de Concepción. Es por esto que las autoridades debieron suspender al amistoso programado entre Racing y la U de Chile, que se iba a disputar en el estadio de la región chilena.

Como sucedió en la Patagonia, la región Sur de Chile corrió con la misma suerte en las últimas horas, cuando una serie de incendios dispararon el alerta roja en el país vecino, debito a las grandes dificultades de detener los diferentes focos.

Ante esto, las autoridades tomaron la decisión de suspender el partido amistoso que debían jugar la U de Chile ante Racing, juego cerraba la preparación para el elenco de Gustavo Costas, que iniciará el próximo fin de semana el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

"Informamos que el partido amistoso que Racing debía jugar hoy ante Universidad de Chile en Concepción fue suspendido debido a la declaración de catástrofe por los incendios forestales que afectan gran parte de la zona", comunicó el club de Avellaneda, agregando demás que "Lamentamos lo sucedido y agradecemos la comprensión; a la vez enviamos nuestra solidaridad a la población damnificada por esta emergencia. El plantel regresará a Buenos Aires para retomar su actividad habitual".

Debido a esto, el plantel ya emprendió viaje de retorno a Argentina, donde seguirá la etapa final de preparación, ya pensando en el sábado 24 de enero, donde visitará en La Plata a Gimnasia, por la primera fecha del Torneo Clausura.