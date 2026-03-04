Yoel Taiel Tambussi fue sentenciado a 34 años de prisión por el asesinato de Gianfranco Di Luciano, ocurrido en el boliche Teatro Woodstock de San Justo. La condena fue unificada con otra por un homicidio cometido en 2023 y por un intento de asesinato contra un policía durante su detención.

El hecho ocurrió la madrugada del 14 de abril de 2024, cuando Tambussi disparó desde una tarima lateral hacia la cabina del DJ tras negarle la posibilidad de pasar música. Uno de los disparos impactó en la cabeza de Gianfranco, de 20 años, causándole la muerte. Las pruebas presentadas incluyeron grabaciones de celulares y cámaras de seguridad que respaldaron la investigación.

La familia Di Luciano denunció que luego del crimen se intentó manchar la imagen de Gianfranco. Entre las acciones, señalaron la plantación de 23 dosis de cocaína y tusi en su campera y mensajes sospechosos en su WhatsApp Web tras su muerte, con la intención de presentarlo como dealer. Aunque estas pruebas no se expusieron en el juicio, la familia logró hacer pública esta operación.

Además, la condena a Tambussi incluye el asesinato de Rafael Indalecio Pardo, un jubilado de 83 años que falleció tras recibir un disparo en el pecho el 18 de noviembre de 2023 durante un intento de robo de automóvil en Lomas del Millón. Por ese hecho, Leandro Agustín Ezequiel Yardin, de 25 años, fue condenado a 21 años de prisión.

La familia de Gianfranco remarcó que si Tambussi hubiera estado preso por el crimen de Pardo, su hijo estaría vivo, evidenciando la gravedad de la situación y los vacíos en la justicia.

Conocido como “El Colo”, Gianfranco tenía 20 años y había dejado su trabajo como vendedor de autos para disfrutar unas vacaciones con su familia antes de comenzar sus estudios en kinesiología en la UBA. Recientemente había superado una prueba laboral y había recibido la confirmación de que el puesto era suyo.