Refuerzo aéreo y coordinación inmediata

El Gobierno nacional expresó su agradecimiento a Chile por la asistencia brindada para enfrentar los incendios forestales que afectan a distintas zonas de la Patagonia. La colaboración se activó a través de los mecanismos de coordinación vigentes entre ambos países, lo que permitió sumar recursos a las tareas que se desarrollan en el terreno.

Según informó la Cancillería, el país vecino puso a disposición medios aéreos para reforzar el operativo, en un contexto marcado por condiciones complejas y la necesidad de una respuesta rápida y planificada.

Trabajo técnico conjunto en la zona afectada

Desde el Gobierno argentino se valoró especialmente el trabajo articulado entre equipos técnicos de ambos países. En el operativo participan especialistas de la Agencia Federal de Emergencias, la Administración de Parques Nacionales y la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF).

La Cancillería destacó “el espíritu de cooperación y solidaridad demostrado por Chile”, y remarcó que el intercambio técnico constituye “un valioso insumo para la planificación, la prevención y la toma de decisiones en el terreno”.

Un respaldo que fortalece la respuesta del Estado

La asistencia internacional se suma a los recursos desplegados por el Estado nacional en la región patagónica, en una estrategia que prioriza la coordinación, la anticipación y el cuidado de las áreas afectadas.

El trabajo conjunto permite reforzar la capacidad operativa y aporta mayor previsibilidad a las tareas de control y contención del fuego, en un escenario que exige respuestas integrales y sostenidas.

Reconocimiento diplomático en un momento clave

El canciller Pablo Quirno agradeció públicamente a su par chileno, Alberto Klaveren, “por la asistencia otorgada para reforzar el combate de los incendios en la Patagonia argentina y por su permanente disposición a colaborar frente a esta emergencia”.

El gesto refuerza el vínculo bilateral y consolida una agenda de cooperación activa, en un momento en el que la coordinación regional resulta central para enfrentar eventos de alto impacto ambiental y social.