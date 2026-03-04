La música de Joaquín Sabina volverá a sonar en Neuquén de la mano de La Banda Sabinera, que se presentará el próximo 6 de marzo en el escenario de Casino Magic, en un show que promete emoción, clásicos y una conexión única con el público. Bajo el lema “Giramos cuando el jefe descansa, buscando valientes que quieran cantar con nosotros”, el grupo inicia su 2026 con una gira por Argentina, luego de un 2025 marcado por la despedida de Sabina de los escenarios, incluyendo diez funciones memorables en el Movistar Arena.

Con esta nueva etapa, La Banda Sabinera se presenta por primera vez en solitario en el país, tras haber sido protagonista de los inolvidables momentos en los conciertos del cantautor español, cuando tomaban el escenario mientras él se retiraba a cambiar de vestuario. Aquellas intervenciones dejaron en claro su potencia artística: soltura, complicidad y una profunda fidelidad al cancionero sabinero.

La formación está integrada por músicos de destacada trayectoria: Mara Barros en voz, Jaime Asúa en guitarra, Paco Beneyto en batería, Laura Gómez Palma en bajo y Antonio García de Diego en teclados. Juntos conforman un seleccionado artístico que conoce en profundidad el universo musical del autor de “19 días y 500 noches”.

El espectáculo en Casino Magic será una oportunidad para reencontrarse con las canciones que marcaron generaciones. Con un formato íntimo y vibrante, el grupo recorrerá los grandes himnos del repertorio sabinero, combinando poesía, ritmo y una puesta en escena que invita a cantar a pulmón. La Banda Sabinera propone una celebración viva de la obra de Joaquín Sabina: un concierto para emocionarse, compartir y mantener intacta la llama de uno de los artistas más influyentes de la música en español.