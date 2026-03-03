El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones. El ataque con drones provocó daños materiales y un incendio "limitado"..

Informes anteriores indicaban que se habían escuchado fuertes explosiones en el barrio diplomático de Riad. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en declaraciones a Newsnation: “Pronto conocerán la respuesta de Washington al ataque a su embajada en Riad y al asesinato de soldados estadounidenses”.

Las autoridades saudíes informaron de un “fuego limitado” en la embajada de los Estados Unidos después de que fuera alcanzada por dos drones. “Según las estimaciones iniciales, la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos aviones no tripulados, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores en el edificio”, afirmó un portavoz del Ministerio de Defensa.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes del ataque sobre la Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita aseguró que la actual operación militar contra el régimen iraní es solo el comienzo de una escalada mayor que aún no sucedió. El mandatario advirtió que la fase más contundente de los ataques, denominada "la gran oleada", aún no ha sucedido.

"Ni siquiera hemos empezado a golpearles fuerte. Lo grande viene pronto", afirmó Trump en una entrevista con CNN, subrayando que Washington posee la capacidad operativa para prolongar e intensificar las incursiones mucho más allá de las cinco semanas previstas inicialmente.