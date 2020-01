Sin aranceles a la exportación de acero y aluminio

El gobierno de los Estados Unidos decidió no incluir a las importaciones de acero y aluminio provenientes de la Argentina dentro de la nómina de productos que deben tributar un arancel de 25% y 10% respectivamente, para ingresar a ese país. El Canciller Felipe Solá así lo comunicaba: "Ha salido la lista de los países que serían sancionados y no está la Argentina. En una excelente noticia que sigan las cosas como están y que a las exportaciones argentinas no se las sancione con el 25% de arancel de ingreso".

Por su parte, el presidente Alberto Fernández aseguró que se recibió "con satisfacción" la decisión de la administración de Estados Unidos de no establecer aranceles a las exportaciones de acero y aluminio sin valor agregado. "Lo habíamos reclamado y estamos contentos con esa decisión", afirmó Fernández en declaraciones a la prensa.



El mandatario indicó que la medida arancelaria del gobierno de Donald Trump "sólo ha afectado a la producción de acero y aluminio que tenga alguna elaboración adicional", por lo cual, dijo, "lo otro sigue como estaba".