Científicas argentinas crearon un spray que elimina el Coronavirus

Científicas argentinas, de la Universidad Tecnológica de La Plata (UTN) desarrollaron un spray que permite repeler y eliminar el Coronavirus de distintas superficies, principalmente, de objetos que suelen ser de uso diario en hospitales o centros de salud.

La formula está pensada para ser utilizada en elementos de protección por parte del personal de salud y reducir los contagios, y su eficacia fue probada en laboratorios certificados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El trabajo que se denomina “Recubrimiento biocida para elementos de protección para personal sanitario”, se basa en nanopartículas que evitan la adherencia del virus en superficies y lo desactivan. Se trata de una formulación de base alcohólica que tiene la propiedad de sanitizar. Además posee una mezcla de nanopartículas que cumplen dos funciones. Por un lado, impermeabilizan la superficie: las microgotas que se liberan, que podrían contener partículas virales, no se adhieren al material. Por otro lado, en el caso de que la carga viral sea importante, las nanopartículas desactivan al virus; lo desestabilizan y hacen que no contagie.

Las científicas a cargo del proyecto, Guadalupe Canosa y Paula Alfieri reorientaron sus líneas de investigación para producir una sustancia que pueda ser utilizada por el personal sanitario para proteger materiales y evitar el contagio.

“Los médicos se podrán aplicar el spray y estar protegidos contra el coronavirus por un tiempo prolongado”, afirman las investigadoras del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias y Tecnología de Materiales (CITEMA) y el Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT).

Con respecto a la duración del producto en las prendas y a su costo las investigadoras mencionaron que es un material que no lixivia (no se quita de la superficie donde fue aplicado), que podría durar hasta seis lavados y se producirían hasta mil litros por semana con un bajo precio . Sin embargo se recomienda, para evitar riesgos, una aplicación diaria del spray para el personal sanitario y no esparcirlo sobre la piel.

El proyecto, que fue identificado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, a través de su Subsecretaría de Ciencia, será financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación en el marco de la pandemia.