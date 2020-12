"Lo que me enseñó Lucía", carta del cirujano tucumano

José Gijena, médico Especialista en Ginecología y Obstetricia que asistió a Lucia, la nena de 11 años embarazada, producto de una violación, manifestó mediante una carta (previo a que Diputados de la media sanción) porqué es necesario contar con la Ley de interrupción voluntaria del embarazo y que el Estado garantice la normativa. Habló con el Noticiero de 24/7 Noticias y contó la necesidad urgente que tiene la Argentina en que las mujeres sean escuchadas y decidan sobre sus cuerpos.

"Me vi casi todo el debate de Diputados (el pasado 11), la verdad que es una cuestión que me atravesó durante todos estos años, desde la primera votación en junio del 2018 y todo lo que sucedió después con el caso Lucía. Si lo tengo que definir con alguna palabra es emoción, porque la verdad que creo que estamos viviendo en una sociedad demasiado injusta donde las personas con capacidad de gestar pagan muy caro hasta con su vida incluso el no tener el acceso al servicio de salud simplemente por ser pobres. Yo creo que el día que se apruebe esta ley en el senado, porque estoy muy esperanzado en esa situación, vamos a vivir en un Argentina un poco más justa", dijo conmovido Gijena.

Fueron más de 12 horas de debate con tintes celestes y verdes: "Lamentablemente he visto distintas manifestaciones por parte de diputados y diputadas que no merecen ni siquiera sentarse a analizarlo, ya que corren el eje del debate a una cuestión de una puja política tratando de disfrazar la verdadera de intención que es que no haya una ley de aborto en nuestro país. Personalmente muchas veces no puedo entender los argumentos porque cuándo están carentes de contenido y están negando una realidad, no hay forma de que puedan explicarlo de una manera concreta y correcta porqué se están oponiendo", afirmó y fue por más: "La gran mayoría de los argumentos dejan mucho que desear, son algunos prácticamente vergonzantes; no están a la altura ni de lo que las sociedad ni las mujeres necesitan, porque realmente estamos hablando de un grave problema de salud pública. Está legislada la interrupción legal del embarazado en nuestro país desde el año 1921 y a la ILE le falta la IVE, para poder vivir en una sociedad más justa".

En febrero del año 2019 luego de que le negaran la realización de un aborto legal, Lucía, estuvo internada durante un mes en un hospital donde “se dilató y obstaculizó” la Interrupción Legal del Embarazo debido a que todos los médicos “se declararon objetores de conciencia”; desde el momento a la fecha, José sigue visitando y acompañando a la pequeña: "A Lucía la sigo viendo, cuándo salió del eje central de las cámaras, y ya no podía ser madre porque se había practicado lo que le cabía por derecho, directamente no le dieron más importancia, fue una nena más que pasó por una situación trágica y todo aquello que le prometían para obligarla a maternar directamente cayó en saco roto y ella tuvo que tener asistencia por parte de gente que con su voluntariado le puso el hombro a su situación".

Además, agregó: "Lucía se comportó como un caso emblemático por la valentía de la niña, porque ella fue la que pidió desde el primer momento que se interrumpa ese embarazo. La frase que dijo resonó en el mundo, ´quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro´, cuando fue violada por su abuelastro, entonces si esas palabras no te logran conmover, si esa frase no hace que inmediatamente hagas algo para solucionarle el problema se convierte en una tortura".

El médico, fue categórico con el rol que cumplió el Estado: "La abandonó completamente durante la gestación, durante el post parto y después se desentendió como se desentiende de los cientos de niñas madres que habitan nuestras provincias y ni hablar de lo que es el territorio nacional. La dejaron librada prácticamente a su suerte".

Con respecto la modificación que se incluyó en el proyecto para los objetores de conciencia, el médico indicó que según su criterio está bien: "Creo que era una de las cosas que trabó la posibilidad que salga la ley en el año 2018, creo que se aprendió de los errores, que se pudo consensar otras estrategias, me parece que la ley, una vez que este aprobada y reglamentada no va a obligar a ningún médico que tenga que practicar un aborto, no va a obligar a ninguna mujer que se practique un aborto; cada uno tendrá la posibilidad de decidir, tanto el plantel médico como las mujeres poder decidir sobre su cuerpo. Lo que yo no estoy de acuerdo con la objeción de conciencia institucional, para mí un hospital es un edificio, si nosotros le sacamos las personas que trabajan allí es un lugar vacío, entonces no tiene conciencia, es una cosa que se construyó para un fin cierto".