El hijo del Presidente Alberto Fernández cambiará su DNI

El hijo del presidente Alberto Fernández, conocido en el ambiente artístico como Dyhzy, afirmó que tiene pensado cambiar su DNI debido a que no se siente cómodo con su actual identidad.

Dyhzy en una entrevista con el periodista Julio Leiva para el segmento Caja Negra de Filo News aseguró que su "nombre del DNI no es un nombre con el que me sienta cómodo y pido que no me llamen por él. Me he planteado cambiarlo por Tani que es como me llaman todas las personas que me quieren".

En referencia a este año dónde estuvo más expuesto en los medios de comunicación, afirmó que "es una batalla que siento que ya la perdí. Cuando hacen una nota sobre mi, de qué me sirve estar quejándome y estando mal por cómo se me identifica y se me objetiviza", y agregó que siente, que algunos periodistas "lo hacen para buscar una reacción. Pero por otro lado, si no salgo a aclarar eso, ¿Quién lo va a hacer?”.

Dyhzy, junto a Marcela Luchetti, la mujer de su padre el día que asumió la presidencia Alberto Fernández.

La pandemia del coronavirus también perjudicó al hijo de Alberto Fernández, pero eso no evitó que continuara con sus planes. Clases de guitarra por Whatsapp, clases de canto y música fueron algunas de las actividades que realizó durante la cuarentena. Hasta compuso un tema que aún no tiene nombre, pero que le gustaría grabar en algún momento. Uno de los aspectos que más llamó la atención de Dyhzy fue su activa participación en el cosplay. Sin embargo, explica que siente que tocó un techo en esa actividad y no sabe si continuará en ella.

Por último, manifestó que la decisión no está relacionada “con el género, la sexualidad ni nada vinculado a la comunidad LGBTIQ. Tiene que ver con algo mío, creo que la identidad es algo que se construye desde siempre, desde que naces. No es algo que te dan, la construís vos, en base a las cosas que vivís, las que te gustan y las que no, las que te hacen bien y mal”.