Habrá 4 horas de contenido educativo en la TV Pública y una web

El Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta confirmó que una de las medidas para paliar la suspensión de clases durante 14 días como consecuencia de la pandemia de Coronavirus será programar "cuatro horas de contenido educativo diario por la pantalla de la TV Pública y una plataforma web cuya navegación no consumirá datos como herramientas de apoyo pedagógicas"



Trotta señaló: "Hace dos semanas que venimos trabajando con todos los escenarios y es así cómo hoy pondremos en línea seguimoseducando.gob.ar con recursos pedagógicos", e indicó que "hemos acordado con las empresas de telefonía que la navegación por este sitio no consumirá datos".



El titular de la cartera educativa recalcó que hoy por la tarde se pondrán al aire de la pantalla de la TV Pública dos programas de dos horas cada uno con contenido pedagógico para todos los niveles (de inicial a secundaria).



"Tenemos que acompañar las dos semanas que los chicos no van a estar asistiendo a clases y para eso también vamos a estar repartiendo material a las escuelas de zonas que no tienen Internet, mientras seguimos trabajando con las emisoras nacionales y repetidoras de la TV Pública para poder llegar a todos", señaló.



El ministro recordó que la medida de suspensión de clases anunciada ayer no implica que las instituciones educativas estén cerradas y que "se garantizará el comedor escolar", al tiempo que informó que se está trabajando para "ir desplazando la prestación alimentaria a viandas".



También indicó que se le otorgó licencia a los docentes con factores de riesgo pero el resto de los docentes tienen, hasta el momento, que asistir a las escuelas "a realizar las tareas previstas".