Migraciones rechazó a más de 130 personas en Ezeiza

La directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, informó que durante el domingo, se rechazó el ingreso al país en el Aeropuerto Internacional de Ezeizael "entre 130 y 140 personas". La medida es consecuente con el cumplimiento de la disposición publicada el sábado a la tarde en el Boletín Oficial, que impide que desciendan de los aviones las personas que vienen de las zonas afectadas por el coronavirus.



La funcionaria, en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio, adelantó que personal de Gendarmería se establecerá en todos los pasos fronterizos, "incluso los que son normales como los que van al supermercado" porque el cierre de fronteras "implica que solo pueden ingresar residentes, argentinos y el comercio internacional".



"La idea del presidente es que todas las personas que tengan que venir por otro motivo que no sea residir en Argentina no vengan”, subrayó Carignano, y asumió que, en la Argentina, "se están tomando medidas que en otros países son más laxas”. En ese sentido, reiteró que "todas las personas que ingresen van a tener que estar en condiciones de salud, sino no van a ser admitidos”.



La directora de Migraciones pidió a la gente que tenga "responsabilidad individual" y que "si vienen de algún lugar donde estuvieron en contacto con personas que pueden tener en virus, se aislen”.