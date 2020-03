Venía de hacer surf en Brasil, mintió y desafió a la prensa

Todo mal hizo. En medio del aislamiento social preventivo y obligatorio por la no propagación del coronavirus en Argentina, un joven fue demorado por un control policial cuando regresaba de vacaciones desde Brasil con sus tablas de surf.



El episodio tuvo lugar este martes por la tarde cuando la policía realizaba los controles en los puestos de vigilancia en la autopista Panamericana.



El joven no solo incumplía el confinamiento sino también se mostró molesto con los agentes de tránsito, les mintió en un principio sobre el origen del viaje y luego desafió a los periodistas.



"Vengo de vacaciones querida, ¿vos dónde te vas de vacaciones? ¿a Miami? Yo no me puedo ir a Miami, me tengo que agarrar el auto e irme de vacaciones acá a Brasil. Yo me fui el 8 de marzo de vacaciones", expresó.

#CuarentenaTotal | Retienen a un conductor con tablas de surf en la Panamericana: "Vengo de vacaciones".



El enojo y la indignación de @fantinofantino #FantinoALaTarde cc @JotaxTV pic.twitter.com/WlaGHaLHTH — América TV uD83DuDCFA (@AmericaTV) March 24, 2020