Sin certezas sobre la vuelta a clases en las escuelas

La educación en Argentina no tiene una fecha estimativa para volver a las aulas, sobre todo teniendo en cuenta la ampliación del aislamiento obligatorio hasta mayo, que aleja cada vez más la vuelta a clases.

“Es una situación extraordinaria” dijo el ministro de Educación Nicolás Trotta, y siempre comparando la situación con el resto del mundo, agregó que “estamos con mucho esfuerzo llevando la escuela a nuestros hogares y tiene un enorme desafío nuestro sistema educativo”.

Explicó también que la vuelta a la escuela en todos los niveles, desde sala de 4, significará “reorganizar el proceso pedagógico, intensificar saberes, y garantizar los aprendizajes. Vamos a lograr la articulación del ciclo lectivo 2020 con el ciclo lectivo 2021 intensificándolo con el ciclo lectivo 2022” sostuvo en una entrevista al canal de noticias TN.

En las escuelas “nada va a ser igual”, vaticinó, pero dejó en claro que los recreos no se van a suprimir, la solución será buscar opciones para implementarlos de acuerdo con las características de las escuelas y de cada patio.

El regreso a clases presenciales en aquellos lugares donde no hay circulación del virus se está analizando, pero se ve muy lejos en el tiempo, por el momento no se evalúa con certezas, ya que tal como lo dijo el ministro “un error o una equivocación puede tener un costo muy elevado y afectar el enorme esfuerzo que estamos llevando como sociedad”, afirmando que estas “no deben ser decisiones políticas, sino científicas y epidemiológicas”.

Para finalizar, esbozó un panorama posible, que se estudia con las provincias, sobre aquellos estudiantes que egresen en este año 2020.

Se analiza poder hacer en el primer trimestre o cuatrimestre un módulo específico que permita el cierre de la educación obligatoria, articulando con las universidades y los institutos de educación superior, que posterguen algunas semanas el inicio, para poder en el mes de mayo hacer un cierre a los 14 años de educación obligatoria y que se proyecten al nivel siguiente.

Aunque, por el momento, no hay nada concreto.