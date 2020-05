Transportes de larga distancia piden ayuda para pagar salarios

Los propietarios de las empresas de transporte de pasajeros de larga distancia expresaron que la demora en la transferencia de la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) "vuelve crítica la situación" y coloca a muchas de ellas "al borde del quebranto".

Los empresarios elevaron el pedido a través de las cámaras que reúnen a estas empresas de transporte de pasajeros, quienes a través de un comunicado manifestaron que "a días de finalizar mayo, varias decenas de compañías de todo el país continúan excluidas del programa de ayuda y apenas un 30% de los empleados percibieron los ATP de abril".

También expresaron que, ante esto, y con la imposibilidad de prestar servicios desde el 20 de marzo por una resolución del Poder Ejecutivo nacional, las compañías de ómnibus que conforman el servicio público y regular de larga distancia dijeron que atraviesan "una situación crítica y enfrentan un panorama futuro incierto".

A la vez también advierten que "con un déficit que crece día a día y se estima en millones de pesos diarios, entre pagos de servicios, impuestos, alquileres de boleterías en terminales, leasing por renovación de flotas, créditos tomados, cheques rechazados, etc. y sin ingreso alguno, la totalidad de empresas que conforman esta actividad se acercan a un escenario irreversible de quebranto".

Con este escenario, las Cámaras Empresarias de Larga Distancia elevaron una nota al Ministerio de Transporte "advirtiendo la dramática situación de las compañías en general y de miles de sus trabajadores en particular quienes a días de finalizar el mes de mayo no han percibido la cifra comprometida por el Estado Nacional".

Destacaron que, a raíz de la pandemia, desde el 20 de marzo y sin fecha cierta de regreso, dejaron de prestarse la totalidad de los servicios regulares de larga distancia, un servicio que conecta a más de 1.600 destinos en Argentina y otros tantos en los países de la región.

El pedido se fundamenta en que estas empresas son 100% de capitales nacionales que movilizan cada año más de 31 millones de pasajeros.