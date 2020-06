Cinco funcionarios de Rodríguez Larreta tienen COVID-19

La tan temida enfermedad penetró con fuerza en el gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El lunes se encendió la alarma con la confirmación del caso del legislador bonaerense Alex Campbell, un hombre muy cercano a Horacio Rodríguez Larreta, y se iniciaron los testeos a los funcionarios del Gobierno porteño. Hoy, con la confirmación de que la Ministra de Espacios Públicos e Higiene Urbana, Clara Muzzio, padece la enfermedad, ya se cuentan cinco funcionarios directos de la ciudad infectados de coronavirus.

Junto con Muzzio, otros dos funcionarios porteños dieron positivo durante el jueves; se trata de la Subsecretaria de Gestión Cultural, Viviana Cantoni, más su marido, Alejandro Gómez, quien integra el directorio del Teatro Colón. El miércoles ya se habían confirmado los casos del Secretario de Asuntos Estratégicos, Emmanuel Ferrario y de uno de los integrantes de la cartera de Comunicación, Federico Di Benedetto.

El sitio online del diario "Clarín" informó que el Jefe de Gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, ha limitado al máximo su actividad pública, por recomendación directa del titular de la cartera de Salud, Fernán Quirós.

“Me hice el testeo y me dio negativo, pero el ministro de Salud me sugiere que trabaje desde casa hasta mañana que me hago un nuevo test”, explicó a "CNN Radio", Horacio Rodríguez Larreta. Respecto al testeo de sus funcionarios, el Jefe de Gobierno confirmó que casi todo el gabinete, secretarios y dirigentes de segundas líneas pasaron por el hisopado y que varios de ellos permanecen aislados en sus casas a la espera del resultado; este viernes continuarán sometiendo al análisis a otros funcionarios y empleados del palacio de Gobierno.