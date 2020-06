Alberto Fernández encabezó el acto de promesa de la Bandera

El presidente Alberto Fernández encabezó, junto a la primera dama Fabiola Yañez, el acto por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario, en conmemoración por el bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano. Antes, desde la quinta de Olivos, el Presidente tomó la promesa a la bandera a los niños y niñas de cuarto grado de primaria de todo el país de forma virtual.

Como preludio a la ceremonia de hoy, vale mencionar que Alberto Fernández, horas antes de su visita a esta provincia, respondió personalmente a la carta de una niña de Plottier llamada Celina, quien le solicitó al mandatario una excepción para poder realizar el acto el día de hoy. "Este año me toca prometer la bandera el día 20 de junio, pero con este problema del virus me parece que no vamos a poder hacerlo. ¿Usted le puede preguntar a los médicos si ese día podemos ir a la escuela? Sólo los de cuarto grado, yo con mi familia, también los profes y la directora. ¿Qué le parece la idea?", escribió la niña en una carta de puño y letra dirigida al Presidente.

Fernández le respondió por Twitter a Celina, donde le prometió consultar la idea con los expertos, "Gracias @nanystark ! Feliz cumple Celina! Qué linda carta me escribiste y qué linda idea tuviste! Es muy importante jurarle lealtad a nuestra bandera. Así que voy a tomar tu idea y la voy a hablar con los médicos y los gobernadores a ver si podemos hacerlo. Cuidate mucho!!".

“Belgrano me inspira a pensar que podemos hacer la utopía de hacer un país mejor. Es posible hacer otro país, un país más justo. Los que debemos hacerlo somos nosotros y los que deben cuidarlo son ustedes, los niños y niñas de esta patria, los que están creciendo, los que merecen vivir con más igualdad”, destacó el Jefe de Estado en su discurso y por supuesto se refirió a las particularidades que enmarcan esta ceremonia, “Hoy es un día especial, un 20 de junio diferente. Este año la pandemia nos obliga a tomar distancia, porque esta ceremonia debía hacerse en Rosario para recordar y honrar a nuestro símbolo patrio. Estamos a la distancia, cada uno en un lugar distinto de la patria. Pero es el mismo 20 de Junio que todos llevamos en el alma y en que recordamos a alguien tan inmenso como fue Manuel Belgrano”.

Tal como se lo prometió a la niña ploteriense, el Presidente participó de manera virtual de la ceremonia de promesa a la Bandera Nacional junto a los jefes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. El mandatario nombró a cada uno de los 31 alumnos que participaron de la comunicación simbólica al tiempo que recordó a Celina y su propuesta para que los chicos de toda la Argentina pudieran cumplir el deseo de prometerle lealtad a la Bandera en este contexto tan adverso. “Gracias a todos y gracias, Celina, por la idea que me dejaste aquel día”, cerró Fernández.

A continuación, se escuchó “Salve Argentina” en la versión grabada por la Banda del Regimiento de Patricios.

Luego, el mandatario tomó el juramento a la Bandera, también mediante videoconferencia, a soldados y marineros de las Fuerzas Armadas que se encontraban en la sede del Ministerio de Defensa, en la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, el Presidente saludó al Gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y al Intendente de Rosario, Pablo Javkin, quienes encabezaron el acto central desde el Monumento Nacional a la Bandera.