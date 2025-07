Navone quiere seguir camino en Wimbledon ante Pedro Martínez

Continúa la acción en Wimbledon y el único argentino que queda en pie sale a la cancha. Mariano Navone buscará avanzar a tercera ronda frente al español Pedro Martínez. El oriundo de 9 de Julio viene de alcanzar su primera victoria en el Grand Slam inglés ante Denis Shapovalov y pretende seguir avanzando para volver a escalar en el ranking ATP, donde se ubica en el puesto 91.

La Nave está dando pasos al frente en una superficie donde el año pasado no pudo competir de la mejor manera. Viene de conseguir su primer triunfo sobre césped hace una semana en el ATP 250 de Mallorca ante el austríaco Sebastian Ofner por 4-6, 7-6 (6), 3-1 y abandono por la primera ronda de la qualy, no llegó al cuadro principal del torneo español. En el All England la historia fue distinta, y el bonaerense de 24 años busca seguir amigándose con la superficie.

Tras su victoria ante Shapovalov, la Nave se hizo tiempo para atender el cariño de la gente.

Del otro lado está un Martínez de irregular 2025, pero que se encuentra 52° en el ranking, bastante por encima de un Navone que perdió muchos puntos en la gira de polvo de ladrillo. El español viene de vencer al local George Loffhagen (293º) por 2-6, 6-2, 6-4 y 6-2. Este será el primer enfrentamiento entre ambos.

Cinco en el camino

Navone es el único sobreviviente de la primera rueda, en donde el resto de los argentinos encontró su final. Las caídas más sorpresivas fueron la de Francisco Cerúndolo, el argentino mejor ubicado en el ranking, que se fue de un Grand Slam en el debut por segunda vez seguida al caer con Nuno Borges, y la derrota de Tomás Etcheverry frente a Jack Pinnington-Jones, 281 del escalafón. Además, Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli perdieron frente a Corentin Moutet y Marcos Giron respectivamente, y Sebastián Báez abandonó cuando estaba 6-2, 6-2 y 2-1 abajo ante el local y 4° del mundo Jack Draper.