El desopilante valor de la campera de Alpine que usó Colapinto ¿cuánto sale?

Franco Colapinto no pasó desapercibido en su llegada al circuito de Silverstone. Pero esta vez no fue por una maniobra en pista ni por alguna declaración picante, sino por su look. El piloto argentino apareció con una campera oficial de Alpine que cuesta, ni más ni menos, que 1.510 euros, o unos 1.900.000 de dolares, al cambio actual y las redes explotaron.

La prenda en cuestión se llama “Unisex Alpine Racer Jacket”, es de cuero blanco con vivos rosas, azules y negros, y está a la venta en el sitio oficial de la escudería francesa. Luce exclusiva, y lo es. El único “modelo” elegido para lucirla hasta ahora fue el propio Colapinto. A Pierre Gasly, su compañero de equipo, solo se lo vio con la indumentaria habitual del equipo.

El dato no tardó en viralizarse. Mientras muchos fanáticos elogiaban el estilo del piloto de Pilar, otros hicieron cuentas, ya que con ese dinero, en Argentina, se puede comprar un auto usado o incluso dos sueldos promedio anuales. “Vestirse como Franco, misión imposible”, bromeó un usuario en redes. Mientras que otro remató: “Con esa campera tenés que ganar sí o sí”.

Aunque fue una aparición de apenas unos minutos en el paddock, la campera se convirtió en el centro de atención. Tal vez, más que los propios entrenamientos.

¿Y su continuidad en Alpine?

En paralelo al furor por su campera, los rumores sobre el futuro de Colapinto siguen girando. En las últimas horas, el nombre de Valtteri Bottas comenzó a sonar con fuerza como posible reemplazo del argentino en Alpine. El sitio oficial de la Fórmula 1 incluso publicó una nota al respecto que luego fue eliminada, pero el ruido quedó.

El argumento principal es que Bottas conoce bien la motorización Mercedes, que Alpine utilizará a partir de 2026. Sin embargo, Colapinto también tiene experiencia con ese paquete técnico tras correr el año pasado en Williams, que usa los mismos motores.

Lujo, rumores y velocidad. Colapinto acelera dentro y fuera de la pista, aunque esta vez, el protagonista fue su look y no su auto.