Conmovedora despedida al médico que murió de coronavirus

Asi como en la Argentina, el mayor número de muertos por coronavirus se registra en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires; en el norte el triste récord lo tiene Chaco. El Ministerio de Salud Pública de esa provincia informó este domingo 24 nuevos casos de coronavirus, que suman 1.536 personas con COVID-19, con 85 fallecimientos desde que se declaró la pandemia. Pero uno de esos decesos fue detonante en las últimas horas: Miguel Duré, médico terapista y jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Perrando. Su muerte mostró al desnudo el malestar de quienes integran el sistema público de salud.

Así lo despidieron sus colegas al Dr. Miguel Duré, en Chaco.

En la calle, en las redes sociales, desde que se conoció la noticia, colegas, allegados, familiares y amigos lo despiden a Duré con muestras de dolor e impotencia. Pero entre todos los mensajes, se viralizó la carta que le escribió su colega y amigo, el doctor Julio Picón.

Justo me tocó guardia hoy, y sabía que estabas mal. Que habías hecho un neumotórax bilateral y veíamos la placa en la computadora, y sabíamos el pronóstico. Tratamos de no pensar en eso, y seguimos atendiendo pacientes, heridos, etc. En un número que se incrementa día a día. Y te das cuenta que algo está fallando. Y después viene la noticia. Falleció Duré. Y pasa a engrosar una estadística fría, que no refleja el dolor que queda. Atrás de esto, tenéis un montón de situaciones que bordean lo ridículo para un problema muy serio. Los N95 que no están, pero después sí, los gorgojos, la queja de los residentes y el apriete, el regreso a la fase 1, la pelea entre el director de emergencias y el director de Sáenz Peña, y así, una larga cadena de eventos desafortunados que van dejando una estela de muertos. Y también están los otros muertos, invisibilizados, la economía que no sólo no arranca, sino que se despedaza, las obras que generan suspicacias. El control estricto acá y el ‘viva la pepa’ diez cuadras más allá. Y esa angustiante sensación de vulnerabilidad e incertidumbre. Porque no sabes quien va a ser el próximo. Y si los recaudos que tomas son suficientes. Y el reconocimiento vacío que se agota en aplausos y en frases de Facebook, en bonos prometidos que no se concretan. Y la duda te invade: ¿vale la pena este sacrificio? Porque hoy lloramos la muerte de un colega, y muchos se rasgarán las vestiduras. Pero dentro de una semana, o tal vez un mes, otras noticias estarán en los titulares de los diarios, y al cabo de un año ya no se recordará ni la fecha de su muerte. Y al final te das cuenta, que como médico y personal del hospital sos reemplazado por otro, y que poco a poco tu recuerdo se disipa, aún entre tus pacientes y colegas, y que los únicos que van a recordarte siempre, eternamente, va a ser ese núcleo reducido, casi anónimo de tu familia. Que en paz descanses Dr. Miguel Ángel Duré. Ningún homenaje será suficiente consuelo para tus seres queridos...Dr. Julio Picón

Las quejas dentro del sistema de salud, salvando diferencias puntuales de cada provincia, coinciden en este punto: la lucha diaria es contra un enemigo invisible, llamado Covid 19. Se habla mucho pero en términos de rigor profesional, se admite que se sabe poco. Por eso, la impotencia cuando el tema se dirime entre las mezquindades políticas y la irresponsabilidad ciudadana, mientras en la trinchera, el personal de salud pone el cuerpo.