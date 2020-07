¿Quiénes serán los primeros en recibir la vacuna en Argentina?

El laboratorio farmacéutico más grande del mundo, Pfizer, anunció hace algunos días que comenzará a testear en la Argentina la vacuna contra el Coronavirus que actualmente produce y está en fase avanzada clínica, apenas un mes después de que comiencen las pruebas en los Estados Unidos.

Fernando Polack, el infectólogo que encabeza los ensayos en nuestro país confirmó que las personas mayores de 65 años y el personal de la salud tienen prioridad para recibir las primeras dosis, una vez desarrollada la vacuna. Esta condición fue impuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Si bien Polack aclaró que quién decide las prioridades son los distintos ministerios de Salud de cada país, siempre las recomendaciones de la OMS son escuchadas.

"Los médicos, a la vez, están expuestos a pacientes que tienen una carga viral alta. No corren el mismo riesgo que alguien que trabaja en su casa o alguien que se expone al virus cuando hace una compra en el supermercado", explicó el director de la Fundación Infant. "Es importante protegerlos para que no se enfermen en primer lugar, y también para que no sean un vector de contagio" agregó.