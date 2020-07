Duro cruce verbal entre Cristina Kirchner y Martín Lousteau

Hubo un nuevo capítulo en una historia que los encontró en un inicio compartiendo (aunque brevemente) un espacio político, y hoy los enfrenta desde una férrea oposición. Hablamos de la vicepresidenta Cristina Kirchner y el senador Martín Lousteau, quienes protagonizaron un duro cruce verbal durante el final de la sesión parlamentaria en la cual la Cámara de Senadores aprobó una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el Gobierno de Alberto Fernández.

Minutos antes de las votaciones, Juntos por el Cambio planteó que, al principio del plenario, cuando se votó la validez del decreto parlamentario emitido por Kirchner para extender las reuniones por videoconferencia no se habían obtenido los dos tercios que la oposición creía necesarios.

Fue entonces cuando el senador Martín Lousteau, vicepresidente del cuerpo, pidió la palabra para que constara en actas que la intención de la oposición es acompañar las sesiones y el funcionamiento del Congreso.

Mientras la presidenta del Senado aclaraba que esas objeciones aparecerían correctamente transcriptas en las versiones taquigráficas, Mayans pidió la palabra y acusó a Lousteau de interrumpir la sesión para intentar “montar un show” y luego generar críticas al manejo de la misma por parte de la vicepresidenta.

Entonces Lousteau pidió tener su derecho a réplica y comparó al formoseño con el cómico argentino Mario Sánchez. “La verdad es que si hay alguien que es llamativo que haga alusión a que nos vamos de tema es un senador que cada vez que cierra se pone a hablar de cualquier cosa, como Mario Sánchez”, disparó.

Lousteau agregó: “Es una vergüenza, y nos dice a nosotros de lo que podemos o no hablar. Podemos hablar de todos los temas y en particular en esta instancia en la que la interpretación que se hace no es en absoluto la que nosotros creemos jurídicamente que es la que se debe hacer con respecto a la mayoría necesaria”.