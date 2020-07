Causa peajes: ahora procesaron al ex ministro Dujovne

El Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral procesó este martes al ex ministro de Hacienda de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, en la causa por la que se investiga la concesión presuntamente irregular de peajes para favorecer a empresas ligadas al ex presidente. Además le trabó un embargo por cien millones de pesos.

Se supo que Canicoba Corral le atribuyó los delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

El juez consideró que Dujovne “omitió intencionalmente intervenir, conforme al cargo que desempeñaba, e incumplió lo establecido por el decreto 367/16 en el trámite de la renegociación contractual, el cual debería haber suscripto y en todo caso haber confeccionado informes técnicos, económicos y dictámenes jurídicos propios de esa cartera (Hacienda) con incumbencia en la materia”.

En esa causa se investigan las irregularidades en la prórroga de los contratos de concesión a Autopistas del Sol y Grupo Concesionario Oeste, por los peajes de la Panamericana y en el Acceso Oeste, los considerados más rentables del país.

Ya están procesados el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y el ex procurador del Tesoro Nacional, Bernardo Saravia Frías. A todos ellos les adjudica administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.