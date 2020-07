Grave denuncia: habrían apagado respiradores a pacientes críticos

Daniel Pascual, director del Hospital Perrando de Chaco, realizó una grave denuncia: aseguró que una "mano desconocida" apagó el aire comprimido que alimentaba los respiradores de los pacientes más graves de COVID-19 en ese nosocomio.

Afortunadamente, el supuesto ataque pudo ser detectado a tiempo, lo que les permitió actuar para evitar una tragedia. "Podían haberse muerto varios pacientes", indicó Pascual, quien además remarcó que "ahora, todo el personal está en alerta, ya que se cree que quien llevó a cabo el acto tenía conocimiento del funcionamiento interno del centro de salud".

"No hay palabras para describir lo que pasó. Esto fue un sabotaje, un intento criminal, para mí, perfectamente planificado y tenía que provocar el caos, el día que llegaba nuestro Presidente a Resistencia. No me cabe la menor duda que eso fue un atentado", expresó el médico.