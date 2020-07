A Pinedo tampoco la gustó el comunicado del PRO

El expresidente provisional del Senado, Federico Pinedo, dijo este jueves que no le gustaron "algunas partes del comunicado de PRO" donde se señalaba que el crimen del exsecretario Fabián Gutiérrez revestía "gravedad institucional" y elogió la entrevista que ayer ofreció Mauricio Macri a un portal chileno.

"No me gustaron algunas partes, pero entiendo la preocupación que refleja el comunicado", dijo Pinedo en una entrevista con Radio con Vos.

"Hubiera cambiado algunos párrafos", añadió el referente del PRO, que se definió a sí mismo como "un dialoguista de verdad".

Más adelante, Pinedo dijo que concordaba en todo lo expresado por Macri en la conversación que mantuvo con el periodista peruano Álvaro Vargas Llosa.

"Lo de ayer no fue una entrevista periodística, fue una reflexión en conjunto", aclaró antes de opinar sobre esas declaraciones.

Pinedo recordó que Macri dijo que "no quería participar en la discusión del día a día de la Argentina, porque creía que los expresidentes tenían que dejar un espacio para que el Gobierno desarrolle sus programas y aparezcan nuevos liderazgos" y consideró que sus reflexiones fueron "en tono general".

"Por supuesto que tuvo algunas críticas a la Argentina, sobre el tema de las libertades, la empresa Vicentin y en el tema de la pandemia, pero no fue muy específico", opinó.

Resaltó que Macri ayer "recordó que él cree que hay que tomar las decisiones basadas en datos y no tanto en miedos".

"Lo que propuso es algo de sentido común, que es buscar un equilibrio entre los daños directos y los daños colaterales, que es a veces salud contra salud, coronavirus versus el resto de las enfermedades", sentenció.

"Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Macri", siguió el exsenador del PRO y agregó que "la posibilidad de salida de la crisis va a ser que otros países compren nuestros productos, sino no tenemos destino".

Porque, advirtió, en caso de no seguir ese camino "no podríamos generar empleo" y consideró que en la etapa que sigue "tiene que ser una obsesión" generar puestos de trabajo, teniendo en cuenta que "la pandemia probablemente va a terminar con un millón de puestos de trabajo menos y la mitad de los argentinos en la pobreza".

En ese sentido, hizo un llamado a la unidad: "Creo que es demasiado dramática la situación como para no unirnos o buscar acuerdos".

"El resto de las disputas tienen sentido, porque hay que preservar los valores de la convivencia, es importante la igualdad, la libertad, el orden y la seguridad, pero hay que buscar acuerdos políticos que le den seguridad a la Argentina", sostuvo.

Finalmente, consideró que las denuncias de espionaje durante la gestión de Cambiemos "tienen que investigarse".

"Me parece que fue muy triste la primera etapa del proceso con un juez al que hubo que apartar por parcialidad, me pareció muy lamentable. Ahora el nuevo juez está haciendo lo que tiene que hacer, investigar con seriedad, me parece que se tiene que aclarar el tema", concluyó.