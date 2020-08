Video: Esposado y detenido por decirle a un policía que use barbijo

El accionar policial en diferentes puntos del país sigue estando en la mira en esta cuarentena. En esta oportunidad, un insólito episodio sorprendió a los vecinos de la localidad de Formosa. Un joven tras las rejas luego de tener un "intercambio" de opiniones con un agente de la Policía que estaba llevando adelante un operativo sin usar el tapabocas obligatorio en este aislamiento social preventivo y obligatorio que rige hace cinco meses.

Atento a las disposiciones nacionales, el muchacho le "llamó la atención" y allí comenzó una discusión que aumentó de tono hasta que el efectivo decidió dar por finalizada la cuestión poniéndole las esposas y llevándolo detenido por más de tres horas.

Varios adolescentes estaban practicando con sus patines cuando dos policías bajaron de una moto sin sacarse sus cascos y se dirigieron al grupo de jóvenes. Comenzaron a pedirles sus datos personales y cuando todo hacía presumir que iba a ser un procedimiento de rutina, la situación comenzó a tornarse tensa a partir del momento en que uno de los muchachos se acercó al oficial que en ese momento estaba interrogando a un amigo suyo y le hizo notar que estaba procediendo sin barbijo.

"¿Cuál es tu problema?, me respondió el policía oficial, y sin escucharme me esposó de manera violenta. En ningún momento le falté el respeto, simplemente le dije que no tenía barbijo y que no debía proceder así”, sostuvo Nicolás López, de 19 años, a medios locales.

Pasó tres horas detenido en la Seccional Tercera.

Un video que muestra todo el operativo deja en evidencia el accionar tanto del joven como del efectivo policial de Catamarca.