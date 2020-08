Médico pidió distanciamiento en la fila del banco y encontró repudio

En la puerta de la casa matriz del Banco Provincia, de la ciudad de La Plata, un médico advirtió que decenas de personas se amontonaban sin distancia social, el pedido primordial y básico en todo el mundo por la pandemia de Coronavirus. Y atento a su vocación les dijo: “El banco no va a cerrar, por favor están todos juntos”.

Ninguno de los allí presentes se movió. Incluso algunos comenzaron a responderle y vociferar críticas por el mal funcionamiento del banco. A pesar de atender con turno, a diario se arman largas filas frente a las sucursales del Bapro.

"¿Ahora te acordás de eso? Hace 3 horas que estamos acá" le recriminó un muchacho. “Yo no tengo la culpa, están entrando de a poco, pero ¿ustedes se dieron cuenta están todos juntos?”, respondió el médico.

A pesar de las advertencias del profesional de la salud, ninguna de las personas que esperaban para ingresar a la sucursal se movió, por lo que decidió insistir, pero reingresó desilusionado al banco, luego de que un hombre que estaba en la cola le gritara algo relacionado al Gobierno y el FMI. “No flaco, no me podés decir eso”, se lamentó el profesional. Escenas que ya se han vuelto cotidianas, en la "nueva normalidad".