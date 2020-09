Varices por trabajar parada: el súper le tendrá que pagar

Una cadena de supermercado y una prepaga de Buenos Aires tendrá que abonarle un total de 309 mil pesos (222 mil y 107 mil respectivamente), a una cajera que trabajó más de 14 años en el mismo supermercado.

“Las tareas de cajera que efectuó por más de catorce años conllevaron los esfuerzos físicos denunciados, puntualmente, la permanencia de pie largas horas y con escasa deambulación”, anuncia el fallo firmado por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que revocó el fallo de primera instancia que le daba la razón a INC S.A. (nombre legal de la cadena Carrefour).

Sandra trabajó por más de 14 años como cajera de un supermercado (Carrefour), en un barrio porteño. Realizó su labor diaria durante muchas horas de parada, sin poder sentarse ya que no contaba con una silla para poder descansar aunque sea unos 15 minutos.

"Sus dolores en las piernas se convirtieron en varices, más adelante vinieron calambres y después un médico le diagnosticó artritis en una rodilla", manifestaron medios locales. La mujer habló con sus supervisores y los mismos, junto a la ART (Swiss Medical), le dijeron que "no era una enfermedad laboral sino un problema suyo". La empleada llevó a cabo la pertinente denuncia y en esta segunda semana de Septiembre, consiguió el fallo a su favor.

Una cajera empezó a sufrir las consecuencias en su salud. Como no quisieron reconocer su patología como accidente de trabajo, los demandó y ganó el juicio.

El juzgado enfatizó que a pesar de que los problemas físicos que padeció la empleada no cuentan como accidente, se deben a un daño por la cantidad de años acumulados: “Si bien la tarea de cajera no puede, en sí misma, ser considerada genéricamente como una cosa riesgosa, lo cierto es que la damnificada no está obligada a comprobar el carácter peligroso de aquella, sino que le basta establecer la relación de causalidad entre la cosa y el daño”, manifestaron la jueza Graciela Lucía Craig y el juez Luis Aníbal Raffaghelli.

Tendrán que pagarle por los daños en sus piernas: una multa de 222 mil pesos más intereses tendrá que pagar el supermercado en cuestión, mientras que la prepaga Swiss Medical Art, 107 mil pesos, la póliza que le denegó por considerar en un primer momento que su problema no era un accidente relacionado al trabajo.