“A gente como vos no le alquilo”: por ser una chica trans

Daniela Garmau tiene 33 años, vive en San Cristóbal y como cualquier ciudadano más, tiene que mudarse ya que se le vence el contrato del departamento que alquila actualmente. Buscó un nuevo hogar, al momento de encontrarse con la dueña y firmar fue discriminada.

Al no ser la primera vez que le sucede, consternada subió a sus redes sociales lo acontecido, visibilizando el problema que viven miles de chicos y las chicas trans: “Estaba por firmar hoy, pero se cayó. Y creo que una de las razones más importantes es porque soy una chica trans”, y entre lágrimas aseguró que están estigmatizadas, “nunca podemos alquilar a nuestro nombre. Tengo una rabia. Mañana será otro día y supongo que ya alquilaré ".

Daniela trabaja como peluquera y depiladora. Empezó una nueva búsqueda porque tiene que dejar el departamento donde vive y está esperanzada de que encontrará un buen lugar donde vivir.

Todo marchaba bien hasta que a través de Zoom la dueña quiso conocerla: “Sentí que se sorprendió cuando me vio. Es una mujer grande. Después de charlar un rato me dijo ‘a personas como vos no le alquilo’. Supongo que la mujer pensó que iba a usar su casa para ejercer la prostitución. Siempre nos relacionan con eso. En el momento sentí mucha bronca, pero hoy trato de entender que la gente comete errores y yo también”, concluyó.

El Senado de la Nación estableció el cupo laboral trans

En coincidencia con el decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial sobre el cupo laboral trans en la administración pública, el Senado de la Nación implementó que al menos el uno por ciento de los cargos del personal del recinto sean ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero.