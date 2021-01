Un temporal pegó fuerte en las playas bonaerenses

Un temporal de lluvia y viento provocó hoy el anegamiento y rotura de calles, y la caída de árboles en la ciudad balnearia de Villa Gesell, situación que también afectó a las localidades del partido de La Costa, Necochea, Mar del Plata y zonas aledañas.



Autoridades de los distintos distritos costeros, donde continuaba vigente una alerta por lluvias intensas con ráfagas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), recomendaron a vecinos y turistas no salir de sus hogares en caso de nuevas tormentas.



El temporal se registró con mayor intensidad desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, y el alerta rojo, que se indicó por primera vez en el país desde que se puso en marcha el sistema de alertas tempranas del SMN, continuó vigente durante el mediodía para la región, en especial en Mar del Plata y Necochea.



Fuentes del Municipio de Villa Gesell informaron a Télam que la lluvia comenzó cerca de las 4, y a partir de las 8 se registraron las precipitaciones más intensas y vientos fuertes, que duraron más de una hora, con la caída de 130 milímetros de agua.



"Hubo muchas calles anegadas que se rompieron del todo y autos que quedaron atrapados bajo el agua, y cayeron muchos árboles arriba de casas", explicó el titular de Defensa Civil local, Nahuel D'Aquila.



Señaló, además, que junto a personal de Bomberos Voluntarios y de Defensa Civil provincial, que sumó cuatro móviles, realizaban tareas en los sectores más afectados, como los paseos 136 y 139, en las primeras cuadras desde el frente costero.



Fuentes de los Bomberos gesellinos indicaron que "se recomienda a la gente no salir de sus casas ante nuevas tormentas", y D'Aquila precisó que la alerta continuaba vigente. "Por el momento no tuvimos ningún problema con gente lesionada y seguimos recibiendo los llamados por distintos inconvenientes. Vamos a continuar el alerta y durante la tarde veremos cómo sigue la situación", señaló el funcionario comunal.