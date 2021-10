Cristina convocó a movilizarse y refundar el peronismo

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó hoy a la militancia peronista a reunirse mañana en las plazas por el Día de la Lealtad, y pidió que “no se conmemore desde una postura nostálgica” sino con la idea de "refundar la alianza entre el capital y el trabajo” porque, resaltó, “el peronismo está más vigente que nunca” con su propuesta de “incorporar a los trabajadores a la política nacional".



Al encabezar el Encuentro Nacional de Jóvenes de la agrupación La Cámpora durante un acto en el predio de la ExEsma, Fernández dijo: “Mañana cuando vayan a recordar la gesta histórica del 17 de octubre y del surgimiento de nuestro movimiento no vayamos con una actitud nostálgica".



"El peronismo le pese a quien le pese sigue hoy más vigente que nunca. Porque esa propuesta, esa idea que tuvo la impronta de incorporar a los trabajadores a la política nacional sigue presente”, señaló al pronunciarse en la víspera del Día de la Lealtad.



La vicepresidenta aseguró que el justicialismo es algo “superador” entre las fuerzas de izquierda y de la derecha, y consideró que "los derechos" de los trabajadores "no son la causa de los problemas" que tiene Argentina.



Recordó además que el expresidente Juan Domingo Perón “no permitió” el ingreso de Argentina al FMI y señaló que el fallecido Néstor Kirchner le pagó “toda la deuda” al organismo de crédito internacional para que “la política de Argentina se decidiera en elecciones libres y democráticas”.



Además, indicó que “el capitalismo es un sistema de producción de bienes y servicios que demostró ser el más eficiente” pero alertó que triunfa “si logra incluir a más consumidores, algo que busca el peronismo” y sostuvo que "las mayorías se construyen cuando se hacen cargo de las demandas colectivas".



También afirmó hoy que “la pandemia (de coronavirus) demandó que los Estados se hagan cargo” de las demandas de la sociedades y reclamó que quienes "fugaron capitales deben hacerse cargo y colaborar para reconstruir la Argentina".



La vicepresidenta evaluó que “las minorías no otorgan derecho y que son las mayorías las que reconocen a lo diverso” y reclamó “trabajar para la historia cómo lo saben hacer los peronistas”,



En cuanto a la coyuntura electoral, la exjefa de Estado analizó que “un tercio del electorado” que se expresó en las elecciones primarias de septiembre “se fue a los extremos entre los que quieren quemar el Banco Central y los que piden expropiar todo”.