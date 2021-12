El FMI, protagonista del acto oficialista en Plaza de Mayo

Un especial acto por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos concretó el gobierno. Lo hizo, como estaba previsto, en la emblemática plaza de Mayo, ese paseo que reunió lo mejor y lo peor de la historia argentina. El gobierno nacional ubicó en el escenario al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta -como aprecia que la llamen- Cristina Kirchner. Dos mascarones de proa latinoamericanos aportaron su presencia y su verba previsible: el uruguayo José Mujica y el brasileño Luis Inácio Lula Da Silva. Antes, hubo un desfile ecléctico de exponentes de la música nacional, algunas viejas glorias del testimonio cultural patriótico. El resultado del singular acto, acotado al oficialismo y severamente cuestionado por el resto del arco político, se podría haber escrito antes, sin esperar el contenido de los discursos, pues no se salieron de lo se esperaba corriera, en formas de palabras, por el viento lleno de recuerdos de ese lugar de Buenos Aires.

No obstante, lo previsible, también es sugerente en política. Se evidenció, entre otras cosas, que el gobierno no tiene Plan B, ni C, sino un único plan que siempre es el mismo, matizado por alguna que otra pelea y atendiendo siempre a las coyunturas antes que a la planificación a mediano y largo plazo. El gobierno, sugiere lo sucedido en Plaza de Mayo, profundizará la misma huella, al menos desde lo que la retórica dice. Veamos algunos de los conceptos centrales esgrimidos por Cristina Kircher, primero, y por Alberto Fernández, después:

Las palabras de Cristina:

Consideró que después de su gobierno “se vino la noche en Argentina”, y señaló que luego el poder llegó "con togas de jueces y medios hegemónicos".

Reivindicó a las Madres de Plaza de Mayo y a los soldados que cayeron o lucharon en la guerra de las Islas Malvinas como los "que recuperaron la democracia" para la Argentina.

Afirmó que “en la Plaza de Mayo el pueblo le dijo basta a la dictadura”, y que en el Bicentenario los mandatarios de la región "cruzaron ese lugar con millones de argentinos para incorporar ciudadanos”.

Dijo que "los peronistas generamos más clase media en la República Argentina que nadie". Se refirió a un informe del Banco Mundial de 2012, e indicó: "Pese a quien le pese, en 10 años duplicamos la clase media en la argentina por más que algunos lo nieguen".

Sostuvo que "el FMI vivió condicionando a la democracia argentina", pero advirtió que esa práctica "no es de ahora", sino de otras épocas de la historia, como durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Fernando de la Rúa. Recordó que el organismo internacional "les soltó la mano" a ambos exmandatarios e ironizó: "a los dos presidentes radicales se los comió el Fondo". Dijo que el “FMI le soltó la mano al gobierno naciente de la democracia, pero no lo hizo con el que vino después de nosotros (Macri) al que le pusieron toda la tarasca”.

Repasó las acusaciones judiciales recibidas tras dejar el Gobierno en 2015, al denunciar lo que definió como persecución desde el aparato jurídico, y recordó que le llegaron a imputar "cinco asociaciones ilícitas" con "jueces que nos procesaban por un artículo y que se habían declarado incompetentes hacía años y que reavivaban causas con cosas juzgadas para denostarnos". Aseguró que los gobernantes que afectaron intereses y buscaron un país mejor "ya no son torturados con picana" ni se "los hace desaparecer como lo hicieron durante las dictaduras latinoamericanas", porque "ya no es necesario hacer desaparecer a nadie, bastaba con hacerlo todos los días en los diarios y la televisión".

Pidió "convocar a un gran acuerdo nacional argentino" para resolver un "problema estructural" que tiene el país y que está dado por una concepción económica "bi-monetaria".

Reclamó que "cada dólar que se encuentre en el exterior" producto de "la fuga de activos" durante el gobierno de Cambiemos "se lo lleve para pagar la deuda con el Fondo (Monetario Internacional)" y que eso "sea un punto de negociación" en el acuerdo con el organismo internacional. "Presidente, yo se que tenemos muchas dificultades pero siempre digo que ante las grandes adversidades grandes acciones. Digámosle al Fondo que nos ayude", dijo.

Las palabras de Alberto: