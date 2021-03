Facundo Moyano dice que el coronavirus es "psicosomático"

El diputado nacional Facundo Moyano aseguró hoy que no se vacunará contra el coronavirus porque tiene "una cuestión personal de credibilidad" hacia el virus, al que consideró como "una cosa muy psicosomática", luego de admitir que estuvo infectado dos veces sin síntomas.



No obstante, tras estas afirmaciones periodísticas, realizadas en una entrevista, el legislador aclaró, a través de las redes sociales, que está "a favor de la medicina y de la política sanitaria que se está aplicando".



"No estoy vacunado y tampoco me voy a vacunar. Por más que me toque, no me voy a vacunar; es como que no le siento buen olor al virus; tengo una cuestión personal de credibilidad y un análisis profundo de la pandemia en general, visiones de poder, geopolítica. Es largo, pero no me convence el coronavirus directamente", aseguró en diálogo con FM Urbana.



En ese sentido, el legislador del Frente de Todos contó que tuvo dos veces coronavirus sin ningún síntoma, y consideró que el virus "es una cosa muy psicosomática y muy rara".



Y abundó: "Analizando la geopolítica, tampoco llego a conclusiones acertadas o precisas, así que no me vacunaría, ni con la Sputnik ni con ninguna".



Minutos después de la entrevista radial, el diputado oficialista por la provincia de Buenos Aires escribió una aclaración en su cuenta de la red social Twitter: "Hoy en el programa de radio @DeAcaEnMasOk de @odonnellmaria me preguntaron si me vacunaría y dije que no. Fue una respuesta sobre mi situación personal, y porque ya tuve Covid. Pero, por supuesto estoy a favor de la medicina y de la política sanitaria que se está aplicando", expresó en un tuit Facundo Moyano.