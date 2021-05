Dio a luz y murió de Covid antes de conocer a su bebé

Brenda Nicole Sosa de 24 años estuvo internada dos semanas y murió por coronavirus. Tenía otros dos hijos de cinco y siete años. Los amigos le dedicaron un conmovedor video en Facebook. La segunda ola de Covid sigue sin dar respiro a los más jóvenes. Las cientos de muertes que se registran en los últimos días son más que estadísticas epidemiológicas.

El pasado domingo el deceso de Brenda Nicole Sosa, una joven madre de 24 años, causó conmoción en la comunidad de San Martín, en Mendoza. La joven había sido mamá por tercera vez hace un par de semanas, pero inmediatamente fue diagnosticada por coronavirus y quedó internada sin poder conocer al recién nacido.

“Familia, amigos y conocidos: hoy más que nunca les pido que pongamos en oración a Brenda Nicole Sosa, de 24 años, que hoy se encuentra internada en grave estado. ¡Fuerzas, Brenda!. Tus 3 bellos hijos y tu familia te esperan en casa, sabemos que vas a salir pronto. Te amamos”, escribió una amiga días antes del fallecimiento de Brenda.

Pero un anuncio de la compañía fúnebre Salvador Millo durante la mañana del domingo golpeó fuerte a los amigos de la joven. A través de las redes, la empresa informó la muerte de Brenda. La joven estaba a punto de cumplir 25 años y además del recién nacido tenía otros dos hijos, de cinco y siete años, respectivamente, informó Crónica.

"Podes no creer en el virus y en la pandemia. Podes decir qué es un invento, que esto no existe y descalificar al sistema de Salud, médicos, científicos... Dirás que la vacuna es un comercio, un experimento global. Lo que no podes negar es la cantidad de gente joven que está muriendo y el esfuerzo de miles de personas que trabajan en hospitales y vacunatorios", escribió con dolor un vecino. Y agregó: "Eso lo veo día a día, es real, muy triste. Vos aunque no creas, podes colaborar siendo solidario, usa barbijo tapando la nariz. Brenda Nicole Sosa, 24 Años , QEPD, compañera de mi sobrina del secundario, deja a un bebé recién nacido, otros dos hijos, de 5 y 7. Seamos solidarios con los vecinos, amigos y familia".

Los amigos de Brenda hicieron un emotivo video en el que repasaron momentos felices de la joven. El clip fue publicado por la cuenta Te Digo la Posta en Facebook y al respecto comentaron: “Brenda Nicole Sosa, oriunda del barrio Güemes del departamento de San Martin, ayer se fue de este mundo. El maldito coronavirus nos la arrancó con tan sólo 24 años, siendo mamá de tres niños. Ahora queda recordarla, y nada mejor que con este video homenaje. Vuela alto Brenda”.

Desde la escuela a la que iban sus hijos, también le dedicaron un mensaje: "La comunidad educativa de la Esc.N°1-653 M.M.O. Palmieri de Cahiza, recibe la triste noticia del fallecimiento de una de las mamás de nuestra institución. Todo el equipo directivo, docente y no docente, junto a las demás familias de la escuela acompañan a la alumna en este difícil momento y desea consuelo para toda su familia".