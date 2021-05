Marcha atrás: el 24 será feriado puente

Con el anuncio en las próximas horas de severas restricciones hasta fin de mes, el gobierno nacional decidió restablecer el feriado puente del próximo lunes 24 de mayo, porque considera que la gente de todos modos no podrá movilizarse

Hace unos días las autoridades sanitarias habían recomendado eliminarlo, para desincentivar la circulación que provoca el turismo y así condicionar la propagación del coronavirus por el país, pero en realidad siempre fue una intención, porque nunca se publicó tal decisión en el Boletín Oficial.

El gobierno había decidido que el 24 - y otras fechas próximas- sean feriado y no "día no laborable", porque de esa manera toda la administración estatal está obligado a tomarse el día, y el sector privado no puede tampoco hacer trabajar a sus empleados como si fuera optativo, o en caso de hacerlo, deben liquidar como lo estipula la ley.

De esta manera lunes y martes serán feriados, sumados a dos fines de semana, del total del confinamiento seis serán días no laborables.

Vale recordar que el feriado del 24 había sido trasladado al 13 de agosto para sumarlo al lunes 16.