¿Viene o no, la tormenta de Santa Rosa?

En la jerga popular la “tormenta de Santa Rosa” es una expresión singular para designar un fenómeno climático que se desarrolla en la porción sudoeste de América del Sur el 30 de agosto, fecha correspondiente a la festividad católica de Santa Rosa de Lima en Perú.

Lamentablemente, para este lunes no se observan lluvias en el horizonte (y tampoco las hubo con anterioridad). Así lo confirmó el meteorólogo Fernando Jara quien indicó que habrá que estar atentos a los pronósticos de los días siguientes. “Este año no se ven tormentas cerca. Capaz que el 5 de septiembre hay algo, pero no creo que antes”.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional explicaron que "según la conveniencia del creyente, puede ser una tormenta que ocurre unos 3 ó 4 días alrededor del 30 de agosto o unos 15 días antes y después de esa fecha. Lo cierto es que como este límite no está del todo claro, cualquier tormenta entre agosto y septiembre podría ser “la de Santa Rosa”.

Asimismo, agregó que por definición, para que sea tormenta tiene que haber actividad eléctrica: "Es poco probable encontrar tormentas en la Patagonia, ya que las condiciones para que esto suceda no suelen darse. Tampoco es probable tener tormentas en las provincias del noroeste debido a que es la estación seca y la escasa humedad no permite el desarrollo del fenómeno”.

¿Llegará a la Argentina? ¿Y a Neuquén?

Entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre puede llegar a producirse en el centro y en el este del país la “mal llamada tormenta de Santa Rosa”. Especialistas, informaron que en la parte este de Argentina, en la región mesopotámica, en Santa Fe, en Formosa y en el este de Chaco y Formosa puede que se registren precipitaciones cercanas al 30 de agosto: “En el centro y oeste de Argentina es más seco. Si bien estos días va a haber un ascenso de la temperatura, de forma muy débil, no será brusco, por lo que según los pronósticos terminaríamos agosto sin tormenta”, dijeron meteorólogos, y concluyeron que “el 1º de septiembre habrá un cambio brusco de temperatura por un frente frío que ingresará por el sur. Puede que ese día existan algunas precipitaciones”.