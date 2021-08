Omar Perotti: “estoy en la lista de senadores porque es mía”

Con el claro objetivo de calentar el clima previo a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se pronunció en defensa de su polémica candidatura a senador suplente en la provincia, señalando que está en la lista porque es su propuesta electoral. “Estoy en la lista de senadores porque es mía”, dijo el mandatario santafesino justificando de modo insólito su candidatura.

El titular del gobierno de Santa Fe, lleva en la lista de senadores titulares a Marcelo Lewandowski y María de los Ángeles Sacnun, para enfrentar el 12 de setiembre en elecciones internas a Agustín Rossi y Alejandra Rodenas, quienes integran otra lista a presentarse en las próximas PASO.

Perotti, participó de una recorrida de campaña, ocasión en la que manifestó: “Tenemos un proceso claro de venir a cambiar las cosas. Que las prácticas políticas sean otras, que se renueve, que aparezca gente nueva. Estamos convencidos de ello si seguimos adelante, y por eso el compromiso concreto directo de no especular y estoy en la lista porque quiero decir: ésta es mi lista”.

Además, y por si no hubiera quedado claro, el mandatario provincial agregó: “Ésta es mi lista, con Marcelo Lewandowski. Ésta es mi lista con Marilyn Sacnun. Con Roberto Mirabella, con Marcos Castelló, con Jorgelina (Mudalell) aquí en la ciudad de Santa Fe. Entonces allí yo no especulo. Yo digo ‘yo estoy aquí, éste es el proceso que estamos llevando adelante y este proceso no se negocia’”.

Finalmente, Perotti también se refirió a los candidatos que enfrentará en dicha elección primaria, ocasión en que dijo: “En esta campaña electoral, lo que uno también le pide a todas las otras fuerzas políticas es que aporten, que nos ayuden también, que sugieran cosas en las que podamos hacer las cosas mejor”.

Los allegados sostienen que la efervescencia de estas declaraciones del gobernador santafesino, responden a la disputa que el gobernador mantiene contra el saliente ministro de Defensa, Agustín Rossi, contra quien competirá en las PASO. Con más razón luego que el miércoles pasado en el programa A Dos Voces el todavía integrante del Gabinete pidió que su rival se tome licencia de su cargo al igual que como él dejará el suyo. “Lo suyo es falta de ética. Está pensando en su conchabo para 2023. Por eso se pone como senador suplente”, cuestionó Rossi.

“Desbaraté un plan. El plan del gobernador Perotti era convertir a Santa Fe en un símil del peronismo cordobés. Quería domesticar al peronismo poniendo a un dirigente de su confianza como candidato a senador, y ponerse él como suplente”, insistió Rossi.

A su vez, el aún titular de la cartera de Defensa aseguró que la intención del mandatario provincial es “esconder al Presidente (Alberto Fernández) y a la vicepresidenta (Cristina Kirchner) y después, sobre fin de año y según como sea el resultado de la elección, sacar al peronismo del Frente de Todos. Eso me motivó a mí a presentarme en esta elección. Ahora va a tener que cambiar de plan”.