El miércoles hay que pagar u$s 1.900 millones al FMI

La Argentina deberá hacerle frente el próximo miércoles un pago por alrededor de 1.900 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, (FMI). Esto se da en un contexto, se indica, en el que los analistas evalúan si se abrió o no un nuevo escenario político tras el resultado de las PASO, que podría derivar en la búsqueda de un acuerdo con el organismo multilateral antes de comenzar el 2022.



Para lo que queda de 2021, restan pagar al FMI casi US$ 400 millones en intereses y otros US$ 3.800 millones en concepto de capital. La mitad deberá ser pagada este 22 de septiembre, la otra el 22 de diciembre.



Según los analistas, ya no es posible alcanzar un acuerdo para reprogramar el vencimiento de la semana próxima -también es el primer pago de capital del préstamo de US$ 44.000 millones que tomó Mauricio Macri-, pero desde el plano político cobra fuerza la hipótesis de cerrar el acuerdo con el FMI antes de fin de año, si en el ínterin se alcanza un entendimiento técnico con el FMI en cuanto a las metas y reformas estructurales.



Tras el resultado de las primarias, el presidente Alberto Fernández blanqueó sin medias tintas a través del proyecto del Presupuesto 2022 que inevitablemente deberá haber para el año próximo un acuerdo con el FMI para evitar una crisis social y económica.



También hay que tener en cuenta que luego del 10 de diciembre seguramente habrá otro equilibrio de fuerzas políticas en el Congreso, que surgirá de las elecciones del 14 de noviembre.